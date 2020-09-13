За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2476 человек. Это меньше, чем в предыдущие два дня, когда фиксировали более 3,1 тыс. случаев за сутки.

Зафиксировано 30 летальных случаев, 547 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 154 335 человек, из них 68 893 выздоровели, летальных исходов — 3178.

Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 11 сентября, тогда заболели 3144 человека.

Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней. Однако после ужесточения карантина в регионе ослабить его можно не ранее чем через две недели.