За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2476 человек. Это меньше, чем в предыдущие два дня, когда фиксировали более 3,1 тыс. случаев за сутки.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 154 335 человек, из них 68 893 выздоровели, летальных исходов — 3178.
Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 11 сентября, тогда заболели 3144 человека.
Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней. Однако после ужесточения карантина в регионе ослабить его можно не ранее чем через две недели.
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