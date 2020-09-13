также в разделеОбщество
Украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале 16
Врачи рассказали о состоянии Балуха 8
Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров 11
Ситуация в ООС: новых обстрелов не зафиксировано 10
Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса 2020 11
COVID-19: число новых случаев опустилось ниже 3 тысяч 34
ОБСЕ нашла тяжелую технику боевиков 21
В Запорожской области выявили посев каннабиса на 10 млн гривен 18
В Ровенской области задержали агента ФСБ РФ при попытке совершения диверсии 20
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина 16
Полиция назвала причину крушения самолета в Сумской области 25
Пограничники на Закарпатье с погоней задержали гражданина РФ 41
В Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности 18
ОБСЕ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов 37
Карантинные ограничения в красной зоне могут пересмотреть 25
На Донбассе сохраняется режим прекращения огня, обстрелов не было 42
В Украине вторые сутки более 3 тысяч новых случаев COVID-19 27
11 сентября. Картина дня 43

По состоянию на 13 сентября ситуация на границе с Беларусью контролируемая и стабильная. Украинские пограничники имеют достаточно ресурсов для обеспечения охраны государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

К охране украинско-белорусской границы привлечены дополнительные ресурсы, в том числе подразделения «Дозора» и кинологи. Силы пограничной авиации постоянно осуществляют воздушный мониторинг границы с помощью беспилотников.

«Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц», - рассказали в службе.

Кроме того, государственную границу непрерывно патрулируют наряды со служебными собаками, а также пограничники ведут наблюдение из технических постов.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7748 грн.
9
Теги