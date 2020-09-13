По состоянию на 13 сентября ситуация на границе с Беларусью контролируемая и стабильная. Украинские пограничники имеют достаточно ресурсов для обеспечения охраны государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

К охране украинско-белорусской границы привлечены дополнительные ресурсы, в том числе подразделения «Дозора» и кинологи. Силы пограничной авиации постоянно осуществляют воздушный мониторинг границы с помощью беспилотников.

«Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц», - рассказали в службе.

Кроме того, государственную границу непрерывно патрулируют наряды со служебными собаками, а также пограничники ведут наблюдение из технических постов.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.