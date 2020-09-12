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Правительство Афганистана и боевики движения Талибан официально открыли свои первые в истории мирные переговоры в столице Катара Дохе, пытаясь завершить десятилетия войны, в субботу, 12 сентября.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Основными докладчиками на церемонии открытия стали председатель Высшего совета национального примирения в Афганистане Абдулла Абдулла, заместитель лидера Талибана Мулла Абдул Гани Барадар и госсекретарь США Майк Помпео.

Переговоры, на которых стороны впервые пообщаются друг с другом состоятся в понедельник, 14 сентября.

«Я верю, что если мы подадим друг другу руки и будем честно работать ради мира, нынешнее несчастье в стране закончится», - сказал Абдулла, призывая к «гуманитарному прекращению огня».

В то же время представитель Талибана Барадар повторил требование своей группы по принятию страной «исламской системы»: «Мы хотим, чтобы Афганистан был независимой, развитой страной, и он должен иметь форму исламской системы, где все его граждане видят себя».

Майк Помпео призвал стороны "воспользоваться возможностью" для обеспечения мира.

 

Ожидается, что главными темами переговоров станут долговременное прекращение огня и политическое урегулирование конфликта. Переговоры могут затянуться на длительное время - даже на годы.
ForUm

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