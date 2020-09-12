Лидер противников правящего режима в Беларуси Светлана Тихановская выступила с очередным видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста. На завтра в Беларуси объявлено проведение Марша героев в поддержку арестованных оппозиционеров.

Соответствующее обращение опубликовала ее пресс-служба в Telegram.

В частности, Тихановская заявила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.

«Я знаю, что в воскресенье планируется Марш героев в 14:00 в Минске и регионах. И я всех поддерживаю, кто планирует туда прийти. Мы продолжаем борьбу за свободу и вместе. Живе Беларусь», - заявила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская заявляла, что в президиум координационного совета изберут новых людей после задержания практически всех его членов.