также в разделеМир
Власти Беларуси открыли дело против оппозиционера Кравцова
Папа Римский: Удовольствие от еды и секса приходит от Бога 20
Twitter будет удалять ложную информацию о выборах 11
Трамп рассказал о новом оружии, о котором «никто не знает» 30
В Кремле назвали дату визита Лукашенко в РФ 14
РФ хочет допросить Навального в Германии 18
Путину пришлось извиняться перед президентом Сербии за хамство представителя МИД 41
Жертвами коронавируса в мире стали более 900 тысяч человек 10
Сейм Литвы признал Тихановскую президентом Беларуси 32
Колесникову, Тихановскую и Цепкало номинировали на премию Сахарова 18
Сербия не будет участвовать в военных учениях с РФ в Беларуси 11
США отменили визы для более тысячи китайских студентов 18
СМИ: Из-за риска нового нападения Навальному усилили охрану 16
В порту Бейрута снова вспыхнул сильный пожар 376
Спикер Навального назвала сильно преувеличенными публикации о его состоянии 54
Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения 15
Лукашенко заявил, что власть не отдаст 27
СМИ: Навального отравили «улучшенным» Новичком, он должен был умереть в самолете 38

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в президиум Координационного совета изберут новых людей. Сейчас в Беларуси на свободе остается только один член президиума Светлана Алексиевич.

Об этом сообщает Tut.by.

Тихановская отметила, что сейчас решается вопрос относительного того, как КС будет работать дальше

«Никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», - заявила она.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию.

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги