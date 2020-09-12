СБУ задержала украинца, которого подозревают в передачи информацию военного характера ФСБ РФ, а также планировании диверсии на объекте критической инфраструктуры в Ровенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Было установлено, что в мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора, сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также подозреваемый предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил.

Сообщается, что в сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов Ровнооблводоканал. Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства.

«Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области. Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона», — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.