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В ходе вчерашних протестов в Беларуси были задержаны более 30 человек. При этом, согласно подсчетам властей, акции протеста якобы собирают меньше участников, чем митинги в в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова.

Сообщается, что вчера в Беларуси прошли 12 акций в поддержку Лукашенко, участие в которых приняли около 800 человек. При этом общая численность участников 13 протестных акций не превысила 450 человек.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», - отметила Чемоданова.
ForUm

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