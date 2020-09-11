Курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые получили тяжелые травмы в результате аварии с участием майора ВСУ Владимира Холодного, отказались от компенсации.

Об этом пострадавшие девушки сообщили на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, передает Суспільне.

«Они (семья военнослужащего, - ред.) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не должна нести бремя», - сказала одна из пострадавших девушек Александра Гуй.

Она добавила, что в результате аварии у нее порвались мышцы на бедре и были сломаны кости.

«Плюс у меня сняли некроз, а как оно будет заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо», - отметила девушка и добавила, что еще есть угроза потери стопы, поэтому врачи не поставили дренаж.

Галина Николин добавила, что семья майора не виновата в том, что он сделал, «и не должна нести это бремя и отдуваться за неадекватность его действий».

«Я понимаю, что все будет хорошо, потому что «а как иначе?». Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все», - рассказала Николаева.

Девушки, отвечая на вопрос о работе следственных органов, отметили, что не удовлетворены действиями следователя, который ни разу не явился к ним для того, чтобы взять показания.

«Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал - я следователь Александр и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа и не только наше дело, но... следователя мы вообще не видели», - сказала Галина Николин.

Она также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство – исправно.

Напомним, 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической пьяный водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза.

В результате ДТП три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Двум курсанткам ампутировали по одной ноге.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в виде содержания под стражей.