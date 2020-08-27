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Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения водителю, который совершил ДТП и тяжело травмировал трех курсанток, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Напомним, на территории воинской части на улице Зоологической в Киеве водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больничных заведений.  

На месте правоохранители задержали водителя легковушки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется процессуального руководства военной прокуратуры.

Двум курсанткам  ампутировали по одной ноге. У одной из них под вопросом ампутация второй ноги.
ForUm

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