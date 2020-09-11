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После аварийной ситуации на ЗАО «Крымский Титан» (ныне ЗАО «ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»), расположенный на временно оккупированной территории АР Крым, в сентябре 2018 году для контроля воздействия производственной деятельности на окружающую среду Государственной экологической инспекцией в Херсонской области были установлены точки наблюдения за состоянием почв.

Об этом сообщила пресс-служба областной экоинспекции.

Точки наблюдения расположены в санитарно-защитной зоне предприятия и населенных пунктах Чаплинского и Каланчацкого районов.

28 августа 2020 начальник Государственной экологической инспекции в Херсонской области Алексей Кузьменко совместно с председателем Чаплынской райгосадминистрации Владимиром Галицким и специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции визуально зафиксировали факт начала деятельности предприятия, находящегося на территории временно оккупированного Крыма. Специалисты отдела провели отбор проб почвы в 5 установленных точках наблюдения в Чаплынском и Каланчацком районах. По результатам исследований содержание сульфатов достигало уровня 2812,61 мг/кг, что является превышением предельно допустимой концентрации почти в 18 раз. А в селе Григорьевка Чаплинского района содержание сульфатов составляет 358,89 мг/кг, что является превышение в 2 раза. По сравнению с данными за март 2020 содержание сульфатов уменьшилось - «Титан» не работал. Однако пока предприятие работает на полную мощность. Инспекторы продолжают отслеживать ситуацию.
ForUm

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