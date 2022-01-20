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Антимонопольный комитет начал исследовать продажу активов титанового бизнеса «Ukrainian Chemical Products» Дмитрия Фирташа в Крыму российской компании. Об этом сообщается на странице АМКУ в Facebook.

30 декабря 2021 г. на официальном сайте Group DF и рядом отечественных средств массовой информации была распространена новость о продаже всех активов частного акционерного общества «Ukrainian Chemical Products» (г. Киев) (ранее – «Крымский Титан») российской компании «Общество с ограниченной ответственностью «Руссикй титан» (г. Петрозаводск, Республика Карелия).

В то же время каких-либо заявлений о приобретении этих активов (приобретение над ними контроля) от российской компании или других субъектов хозяйствования в АМКУ не поступало.

Согласно статье 7 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» и статье 4 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», АМКУ осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в части контроля за концентрациями и согласованными действиями субъектов хозяйствования, в том числе – и путем проверки информации из СМИ.

Согласно части первой статьи 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», концентрация, требующая разрешения Комитета, запрещается к предоставлению разрешения на ее осуществление.

Учитывая приведенное, Комитет по собственной инициативе начал исследования по факту вступления в контроль над активами частного акционерного общества «Ukrainian Chemical Products». В частности, устанавливается, является ли приобретение активов концентрацией, нужна ли такая концентрация разрешения АМКУ и являются ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

В случае установления фактов нарушения нового владельца активов частного акционерного общества «Ukrainian Chemical Products» будет ждать ответственность в виде штрафных санкций (до 5% дохода (выручки) за год, предшествующий наложению штрафа).

Напомним, мощности частного акционерного общества «Ukrainian Chemical Products» расположены в г. Армянск (АР Крым). Предприятие производит титановую продукцию. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем (контролером) общества является Дмитрий Фирташ.
ForUm

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