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В Интернете начала работать электронная библиотека Минской духовной академии, в которой доступны более 1200 научных публикаций.

Фото из открытых источников

Как сообщает church.by, онлайн-ресурс представляет собой хранилище научных статей, зарегистрированный в международном регистре OpenDOAR (ID 9749).

Благодаря онлайн-проекту «Электронная библиотека Минской духовной академии», любой желающий может ознакомиться с научными трудами преподавателей, аспирантов и магистрантов академии.

Кроме того, на ресурсе выложены материалы научных конференций, статьи из периодики, выпускаемой Минской духовной академией, учебные пособия, методические разработки и иные материалы.

Также у электронной библиотеки есть свой номер – ISSN 2708-6151 (online) – что наделяет ее «статусом полноценного электронного издания (постоянно обновляющегося ресурса), в котором можно публиковать результаты исследований как в первоисточнике, наравне с печатными периодическими изданиями».

Материалы библиотеки можно копировать и цитировать исключительно в некоммерческих целях и с обязательным указанием автора произведения и гиперссылки на ресурс.

Онлайн-проект является одной из частью программы по развитию деятельности библиотеки Минской духовной академии.

 
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