В январе-июне 2020 года в Украине увеличилось количество случаев мошенничества с карточками. Об этом заявила начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Департамента коммуникаций Национального банка Леся Войтицкая, сообщает пресс-служба НБУ.

По ее словам, введение карантинных мероприятий в Украине и активный переход украинцев на безналичные расчеты в этот период несколько повлияли на объем мошенничества с платежными картами и банковскими счетами. В общем объеме операций с платежными картами в первой половине 2020 он немного увеличился, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

«В первой половине 2020 банки сообщили о фиксации 47,5 тыс. таких случаев на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на общую сумму 72,6 млн грн. В общем объеме всех операций с платежными карточками это совсем небольшая доля. Так, удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составлял лишь 0,0048% (в первой половине 2019 году - 0,0043%). В то же время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес потери из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем», - рассказала Войтицкая.

В то же время средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился - с 2100 гривен в первой половине 2019 году до 1819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

Также стоит отметить уменьшение количества банков, подвергшихся таким убыткам. В первом полугодии этого года об убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 - 30 банков-участников (44% от общего количества банков).