Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Государственной таможенной службы на создании коррупционной схемы при растаможивании автомобилей, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству на почти 103 миллиона гривен.

Сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах «Луцк», «Ривне», «Дубно», «Сарны» Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенные государственному бюджету убытки.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.