Президент Сербии Александар Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с кадром из фильма «Основной инстинкт», сообщает «Европейская правда».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился за «опрометчивый пост» Захаровой.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (пост Захаровой) это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не это не вспомнил»,— сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что считает инцидент проходным и неважным, а у России и Сербии хорошие отношения.

Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото президента Сербии Александара Вучича, который сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой Шэрон Стоун «нога на ногу».

«Если вас позвали в БД (Белый дом. - Ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы не были. Просто поверьте», - написала Захарова.

В ответ Вучич выразил сожаление, что люди не ценят позиции Сербии по отношению к России, а на встрече с Трампом он защищал сербско-российские отношения. Позже Захарова заявила, что ее неправильно поняли, а МИД Сербии назвал инцидент исчерпанным.