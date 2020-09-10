также в разделеМир
Колесникову, Тихановскую и Цепкало номинировали на премию Сахарова 14
Сербия не будет участвовать в военных учениях с РФ в Беларуси 11
США отменили визы для более тысячи китайских студентов 15
СМИ: Из-за риска нового нападения Навальному усилили охрану 13
В порту Бейрута снова вспыхнул сильный пожар 351
Спикер Навального назвала сильно преувеличенными публикации о его состоянии 51
Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения 14
Лукашенко заявил, что власть не отдаст 22
СМИ: Навального отравили «улучшенным» Новичком, он должен был умереть в самолете 36
Тихановская: Полномочия Лукашенко истекают 5 ноября 26
Колесникова – подозреваемая по делу о «призывах к захвату власти» 25
Польша предложила альтернативу «Северному потоку-2» 28
Ученые считают подозрительными результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 42
Протесты в Беларуси: Силовики вчера задержали 121 человека 17
В квартире Алексиевич собрались дипломаты ЕС, чтобы защитить ее от ареста 81
США пригрозили Беларуси новыми санкциями 24
Вчера в Беларуси задержали более 100 митингующих 37
Стало известно местонахождение белорусской оппозиционерки Колесниковой 62

Сейм Литвы проголосовал за признание лидера оппозиции Светланы Тихановской единственным президентом Беларуси. Об этом говорится на сайте литовского парламента, сообщает УНИАН.

В соответствующей резолюции говорится о том, что Литва поддерживает требования избранного главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о проведении новых и прозрачных выборов президента республики.

Кроме того, отныне страна договорилась воспринимать любые действия «незаконного главы Беларуси» Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, в частности заключении новых соглашений с Россией, как преступления против белорусского народа. Литва будет оказывать гражданам Беларуси и его законным представителям политическую, экономическую и финансовую помощь – чтобы в республике прошли демократические выборы.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
15
Теги