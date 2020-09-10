Сейм Литвы проголосовал за признание лидера оппозиции Светланы Тихановской единственным президентом Беларуси. Об этом говорится на сайте литовского парламента, сообщает УНИАН.

В соответствующей резолюции говорится о том, что Литва поддерживает требования избранного главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о проведении новых и прозрачных выборов президента республики.

Кроме того, отныне страна договорилась воспринимать любые действия «незаконного главы Беларуси» Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, в частности заключении новых соглашений с Россией, как преступления против белорусского народа. Литва будет оказывать гражданам Беларуси и его законным представителям политическую, экономическую и финансовую помощь – чтобы в республике прошли демократические выборы.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.