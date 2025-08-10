Трамп не впевнений, що досягне миру в Україні, але хоче спробувати, – Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спроби президента США Дональда Трампа досягнути миру в Україні можуть спрацювати або ні, але вони все ж варті того, щоб їх продовжувати.

Відповідаючи в інтерв'ю Fox News на питання про те, чого він очікує від зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, Венс заявив, що насамперед віддав би належне президенту США та назвав заплановану зустріч «великим проривом» в американській демократії.

Віцепрезидент США зазначив, що війна триває вже понад три роки і внаслідок неї загинули «понад мільйон російських та українських солдатів» та додав, що, за словами Трампа, ця кількість може бути значно більшою.

«Протягом шести місяців президент (Дональд Трамп — ред.) особисто, він попросив мене, держсекретаря Рубіо, звісно, Стіва Віткоффа, і ми агресивно працювали, намагаючись вийти з глухого кута. І один з найважливіших глухих кутів — це те, що Володимир Путін заявив, що він ніколи не сяде (за стіл переговорів — ред.) із Зеленським, главою України. І президент (Дональд Трамп — ред.) зараз збирається це змінити. Ми зараз у точці, коли збираємось з цим розібратись», — сказав Венс.

Він зазначив, що США намагаються організувати зустріч трьох лідерів, щоб обговорити припинення «цього конфлікту».

«Що я думаю, зрештою, має з цього вийти? Дивіться, це насправді дуже просто. Якщо прибрати нинішню лінію зіткнення Росії та України, ми збираємось спробувати і знайти … якусь обговорювану угоду, з якою могли б жити українці та росіяни, за умовами якої вони можуть жити у відносному мирі, коли вбивства припиняться», — продовжив віцепрезидент США.

За його словами, ніхто не збирається зробити когось дуже щасливим, і обидві сторони можуть залишитись нещасливими наприкінці дня.

«Президент (Дональд Трамп — ред.) сказав мені особисто: дивись, можливо, це спрацює, можливо ні, але це варто того, щоб спробувати. І ми збираємось продовжувати використовувати дипломатичний вплив президента США, щоб досягнути кінця цього конфлікту», — підсумував Венс.

ForUA.com нагадує, 8 серпня Дональд Трамп оголосив про майбутню зустріч із Путіним у штаті Аляска 15 серпня, назвавши її «значущою подією у двосторонніх відносинах між США і Росією».

Президент США також розповів, що буде обговорювати з Путіним війну РФ проти України, і що його план врегулювання передбачає обмін територіями, внаслідок чого Київ отримає назад частину своїх земель, але нібито змушений буде відмовитися від інших. За даними низки ЗМІ, йдеться про здачу Росії Луганської та Донецької областей.

Politico повідомило, що Білий дім запропонував Росії заморожування війни вздовж лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях в обмін на Донецьку і Луганську області.

9 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не віддадуть свою землю окупантам і що територіальне питання є в Конституції України, яку ніхто не буде порушувати.

Він також зазначив, що Росія нав’язує ідею обміну української території на українську, що гарантує тільки зручні позиції для відновлення війни з боку агресора.

10 серпня канал CNN повідомив, що Білий дім не виключає можливості перебування Зеленського на Алясці під час зустрічі Трампа та Путіна.