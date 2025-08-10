Рандеву на Алясці: Зустріч Трампа з Путіним загрожує Україні втратою територій

Кремль не відмовляється від ідеї отримати контроль над Краматорськом і Слов’янськом без бою. Натомість Україна, у разі тиску з боку США, може отримати лише невеликі прикордонні ділянки в Сумській та Харківській областях.

Запланована на п’ятницю, 15 серпня, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці створює умови, що значною мірою грають на користь Москви та викликають тривогу в Києві та серед європейських союзників. Про це повідомило CNN.

Місце проведення зустрічі має значення, заявив Трамп. Він оголосив, що Аляска, яку Росія продала США 158 років тому за 7,2 млн доларів, стане місцем, де глава РФ Володимир Путін спробує "продати" угоду століття, змусивши Київ віддати території, які ще не підконтрольні Москві.

Обставини довкола майбутньої зустрічі настільки вигідні для Москви, що зрозуміло, чому Путін так прагнув цього після місяців фіктивних переговорів.

"Складно уявити, як із цього двостороннього формату може вийти угода, яка не завдасть Україні суттєвої шкоди", - пише CNN.

Київ та європейські союзники з розумінням відреагували на початкові ідеї спецпредставника Стіва Віткоффа, який пропонував Україні поступитися рештою Донеччини в обмін на припинення вогню.

Глава Кремля вже тривалий час просуває ідею захоплення територій без бою, і знайшов у Віткоффі охочого слухача, який, як відомо, не має глибокого розуміння українського суверенітету та складності вимоги залишити позиції після чотирьох років повномасштабної війни, в якій загинули тисячі українських військових.

Нині Росія майже впритул підступила до ключових міст Донеччини - Покровська та Костянтинівки, і найближчими тижнями українські війська там можуть опинитися у блокаді. У виданні зауважують, що Київ, можливо, змушений буде відступити з цих районів, щоб зберегти людські ресурси. Втім, інша частина Донеччини - зокрема Краматорськ і Слов’янськ - це набагато складніший виклик. Там зараз живуть тисячі цивільних, і Москва сподівається на те, що міста будуть евакуйовані, а її війська увійдуть без боїв.

Що може отримати Україна в обмін на території? Можливо, незначні частини окупованих Росією районів на Сумщині та Харківщині, але не більше.

Основною метою залишається припинення вогню, і це саме по собі складно досягти. Путін давно заявляє, що негайне припинення вогню, якого вимагають США, Європа і Україна, неможливе через необхідність технічних робіт з моніторингу та логістики. Зараз, коли його війська мають перевагу на сході, він навряд чи змінив думку, вважає CNN.

Європа також побоюється повторення помилки Невілла Чемберлена 1938 року, коли підписаний документ із нацистською Німеччиною виявився беззмістовним - Кремль неодноразово підписував угоди про припинення вогню, використовуючи паузу для перегрупування та нових наступів.

Глава Кремля з самого початку чітко заявляв, чого прагне - підкорення або окупацію всієї України і стратегічне перезавантаження відносин з США, що включає відмову від підтримки Києва. Зокрема його радник Юрій Ушаков назвав Аляску "чудовим місцем" для переговорів про економічну співпрацю.

Існує ризик, що тепла атмосфера дозволить Трампу погодитися на технічні перемовини щодо припинення вогню, що фактично закріпить умови Москви, попереджає видання. План обміну або передачі територій на користь Росії може бути представлений Києву із загрозами припинення допомоги та розвідданих у разі відмови - старі методи тиску. Президент Франції Емманюель Макрон знову може телефонувати Трампу, і процес піде по колу.

"Путін потребує часу для подальшого просування, і він його отримає", - наголошують джерела.

Експерти попереджають, що Москва може використати будь-яку паузу в бойових діях для перегрупування сил, як це вже було раніше. Тим часом Путін розглядає сам факт двостороннього саміту з Трампом - без участі України - як дипломатичну перемогу та шанс посилити вплив на міжнародній арені.

"До зустрічі залишилося шість днів, втім, навіть здалеку це виглядає як повільна поразка для Києва", - резюмували у CNN.



