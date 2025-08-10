Джекі Чан отримав нагороду за свої досягнення у кіноіндустрії

Легендарний китайсько-американський актор Джекі Чан отримав на 78-му Міжнародному кінофестивалі у Локарно (Швейцарія) нагороду за свої досягнення. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У суботу ввечері, 9 серпня, 71-річний Чан отримав нагороду «Кар'єрний леопард» за роботу впродовж своєї понад 60-річної кар’єри у кіноіндустрії.

«Я просто дуже щасливий і маю честь бути тут», - сказав Чан.

Він подякував організаторам кінофестивалю Локарно та публіці «за те, що вони дали йому цю нагороду», а також усім режисерам та зіркам усього світу, які «змусили його добре виглядати».

Також актор подякував своїм шанувальникам по всьому світу, зазначивши: «Завдяки вам я стою тут».

Серед іншого, Чан згадав, як його батько колись запитав його, чи зможе він ще битися у 60 років. «Мені 71. Я все ще можу битися. Крім того, цього року я вже 64 роки працюю в кіноіндустрії», - зазначив він.

Серед попередніх лауреатів нагороди є британсько-французька акторка та співачка Джейн Біркін, тайванський кінорежисер Цай Мін-Лян і актор Боллівуду Шахрух Хан.