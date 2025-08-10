XII Всесвітні ігри: українці мають вже 16 медалей

Збірна України блискуче виступила 10 серпня на Всесвітніх іграх у китайському місті Ченду.

Наші атлети здобули за день 12 нагород, передає Укрінформ.

Доробок української команди :

Веслування на човнах «Дракон».

К-10, 200 м, змішана категорія, «бронза»

К-8, 500 м, відкрита категорія, «золото»

К-10, 500 м, змішана категорія, «срібло»

К-10, 2000 м, змішана категорія, «золото»

Джиу-джитсу

Файтинг, вагова категорія до 62 кг. Богдан Мочульський, «золото»

Таїландський бокс муей-тай

До 57 кг. Дмитро Шелесько, «золото»

Підводний спорт

Плавання у ластах, 200 м. Софія Гречко, «золото»

Плавання в ластах, 400 м. Олексій Захаров, «срібло»

Естафета, 4х50 м, чоловіки, ласти: Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров, «срібло»

Естафета, 4х100 м, ласти: Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко, «бронза».

Спортивна акробатика

Чоловіча група: Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш, «срібло».

Воднолижний спорт

Вейксерфінг, фінал: Софія Соколова, «срібло».

У збірної України на Іграх-2025 стало 16 медалей (7 золотих, 7 срібних, 2 бронзові) і 4-те місце у медальному заліку після Німеччини, Китаю та Італії.