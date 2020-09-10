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Сербия отказалась от участия в военных учениях «Славянское братство – 2020», которые должны были состояться во второй половине сентября на полигоне «Брестский». Об этом в среду, 9 сентября, сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин, передает DW.

По его словам, Белград подвергся «сильнейшему и незаслуженному» давлению со стороны Брюсселя – руководство Евросоюза настоятельно рекомендовало отказаться от участия в совместных с Россией и Беларусью маневрах. «Нас просили, ставя на кон наше европейское будущее… отказаться от запланированных военных учений с Беларусью», - сказал Вулин.

В результате нейтральное государство Сербия замораживает все военные учения с любыми странами на шесть месяцев.

«В ближайший период мы не будем принимать участия ни в каких учениях или военных мероприятиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом», - заявил Вулин.

Сербия и Беларусь сохраняют хорошие двусторонние отношения, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белград с визитом в декабре 2019 года. В то же время Белград стремится войти в состав ЕС и поддержал европейскую критику в отношении прошедших в августе белорусских президентских выборов, не признавая их ни честными, ни свободными. Прибытие сербских военных в Беларусь планировалось на 10-15 сентября. Военные учения «Славянское братство» проводятся ежегодно, в 2019 году они проходили в Сербии.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 10 тысяч человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
ForUm

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