Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась, сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования РФ нарушили договоренности, достигнутые 22 июля. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.