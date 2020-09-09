Единственное соглашение, которое приемлемо для Сербской Православной Церкви, – то, по которому Косово остается составной частью Сербии.

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Об этом сказал Святейший Патриарх Сербский Ириней в своем заявлении 8 сентября, сообщает Spc.rs.

«Это абсолютная позиция Церкви, и в ней ничего не изменилось. Мы еще увидим, в каком направлении пойдут переговоры между сербской и албанской сторонами, мы все еще наблюдаем за этим процессом», – сказал Патриарх Ириней, комментируя переговоры, состоявшиеся на днях между Белградом и Приштиной.

Предстоятель подчеркнул: Сербская Православная Церковь присоединится к переговорам по Косово, если последует приглашение.

«Если нас кто-то пригласит и даст нам такую возможность, мы присоединимся к переговорам по Косово. В противном случае мы обязательно будем следить за переговорным процессом», – отметил Патриарх Ириней.

По его словам, представители Церкви хотят услышать, что говорится в первоначальном соглашении. Патриарх, как и вся Сербская Церковь, поддерживает идею нормализации отношений между албанцами и сербами.

«Это было бы нормально. Между этими двумя народами необходимо установить добрые отношения», – сказал Патриарх Ириней.

Как сообщалось, в сентябре делегации Белграда и Приштины активизировали переговоры по косовскому урегулированию. Активное содействие сторонам оказывают Вашингтон и Брюссель.