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В Мариуполе 10 и 11 сентября состоятся превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).

Все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в диверсионно-разведывательных групп или террористических подразделений боевиков, штаб призывает немедленно сообщать в адрес дежурных служб: управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: 0629-52-53-94, ГУ НПУ в Донецкой области, тел .: 102, 0629-51-98-01.

Граждан просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.
ForUm

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