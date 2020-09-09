также в разделеОбщество
9 сентября. Картина дня 9
Миллион деревьев за 24 часа: украинцев зовут на экоакцию 13
Пушилин отменил приказ об обстреле позиций ВСУ 27
Кабмин внес изменения в правила въезда для иностранцев 16
Одного из руководителей «ИГ» задержали в Киеве 26
Доплаты врачам вырастут на 3,5 тысячи 24
Ивано-Франковск подал в суд из-за установления Кабмином карантинных зон 17
Ткаченко просит на 50% увеличить финансирование культуры 13
Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу «вагнеровцев» 30
В Украине начали торговать справками по COVID-19 31
За полеты в Крым арестованы 65 российских самолетов 55
Украина и Иран договорились о втором раунду переговоров по самолету МАУ 9
В порту «Южный» задержали рекордную партию кокаина 23
В Мариуполе будут 2 дня проводить антитеррористические мероприятия 56
На украинских дорогах могут начать взвешивать пассажирский транспорт 14
Семья из Беларуси попросила защиты в Украине 25
Кабмин отменил самоизоляцию для студентов из ОРДЛО и Крыма 14
Участники ТКГ проведут инспекцию в районе Шумов на Донбассе 452

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали незаконную легализацию россиян в нашей стране, сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам следствия СБ Украины, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство. Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость «услуг» составляла $5000.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Организатора преступной схемы задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по пресечению преступной деятельности проводились во взаимодействии с ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги