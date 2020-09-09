Вчера, 8 сентября, в Беларуси во время акций протеста приняли участие около 500 человек, 121 человек был задержан. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», - говорится в сообщении.

По данным МВД, вчера, 8 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 10 протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек.