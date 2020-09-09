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В случае, если Германия откажется использовать газопровод «Северный поток - 2», Польша будет готова предложить ей свою инфраструктуру для транспортировки газа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает УНИАН.

Уточняется, что польской альтернативой может являться газопровод Baltic Pipe.

Мюллер подчеркнул, что Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно с общеевропейским подходом. «Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта», — произнес пресс-секретарь.

Как сообщалось, 7 сентября Меркель заявила, что не исключает, что газопровод «Северный поток-2» может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
ForUm

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