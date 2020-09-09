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Пожар произошел в крупнейшем лагере мигрантов Греции - переполненном лагере Мория на острове Лесбос.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Мигрантов из лагеря эвакуировали. О пострадавших пока не сообщается.

Один из очевидцев сказал, что главный комплекс, а также временные укрытия в оливковой роще неподалеку были охвачены пламенем.

В Мории проживает почти 13 000 человек, что более чем в четыре раза превышает ее официальную численность.

Лагерь был помещен на карантин на прошлой неделе после того, как мигрант получил положительный тест на коронавирус. Сейчас есть 35 подтвержденных случаев заболевания.

Греческое информационное агентство ANA сообщило, что пожар вспыхнул после того, как часть из 35 человек отказалась переехать в изоляцию со своими семьями, но эта информация не является подтвержденной.

Заместитель губернатора Лесбоса Арис Хатзикомнинос, как сообщается, сообщил местному радио, что лагерь был «полностью разрушен».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проведет экстренное совещание по пожару в 09:30 по местному времени.

Один из местных жителей рассказал, что почти весь лагерь был охвачен огнем.

«Теперь с первым светом я вижу, что есть несколько палаток, которые пережили пожар, они в порядке, но остальная часть лагеря, как я вижу с этого расстояния, сгорела», - сказал Танасис Вульгаракис.
ForUm

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