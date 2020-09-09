По состоянию на утро среды, 9 сентября, в мире насчитывается уже 27,4 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

18,4 млн больных выздоровели. Также зарегистрировано 896 тыс. летальных случаев.

Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,2 млн, Бразилия - 4,1 млн.

В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 032 354 человека. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.