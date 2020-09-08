Офис президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая», – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. «Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений», – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. Унего сломана рука и ключица, угрозы жизни нет.