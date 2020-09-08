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Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста - снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году», - отметил глава министерства.

По словам Криклия, это позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.

Министр также добавил, что действующая программа безопасности движения, финансирование которой в 2020-м составляет 3,2 млрд грн, требует качественно нового видения и совершенствования. «Мы уже провели закупки на 87%, и это при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Пока же мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений. Но вместе с этим мы должны совершенствовать и создавать новые эффективные механизмы повышения безопасности на наших дорогах», - подчеркнул Криклий.
ForUm

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