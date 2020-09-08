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Министерство внутренних дел Украины хочет оборудовать полицейские автомобили приборами для фиксации нарушения скорости движения.

Об этом сегодня, 8 сентября, во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщила пресс-служба ведомства.

«В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов», - рассказал Билошицкий.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

«Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры абсолютно прозрачные, пожалуйста, следите», - добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей

«Первая часть – это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая часть – это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam», - сказал он.
ForUm

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