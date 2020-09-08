Информация белорусских властей о наличии телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в котором якобы говорится об отсутствии отравления у российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Onet.pl.

«Мы отрицаем информацию из Беларуси о якобы телефонном разговоре на линии Варшава-Берлин, где власть обеих стран признала, что Алексей Навальный не был отравлен. Мы верим заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и немецкого правительства о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок», - сообщил МИД Польши, отвечая на запрос российского информагентства ТАСС.

Как известно, телеграмм канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой президента Беларуси Лукашенко, опубликовал запись якобы «перехваченного разговора Берлина и Варшавы» по отравлению Навального.

Аудиозапись была опубликована с дубляжом на русском языке. В ней собеседники, которые называют друг друга Ник и Майк, обмениваются мнениями, что на самом деле не важно, был ли отравлен Навальный, - но этот кейс можно использовать для ослабления российского влияния на Беларусь.

Напомним, Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор «Варшавы с Берлином».