Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси, – ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», - заявил Лукашенко.

Он предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала. «Сделали они это - цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», - рассказал президент.

«Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным (руководители российских спецслужб) надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».