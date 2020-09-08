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Внефракционного нардепа Гео Лероса допрашивали в Государственном бюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Об этом сообщила юридическая компания Миллер.

«Сегодня состоялся допрос народного депутата Украины Гео Лероса. Его допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном размере)», - говорится в сообщении.

Адвокат Лероса Маси-Мустафа Найем отметил: «Налоговой проверки которая установила наличие у Гео Лероса не оплаченным налоговых обязательств не проводилось. Никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости уплаты задолженности он также не получал».

В компании добавили, что:

1. В соответствии с электронной декларации в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тыс. грн. При этом уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019, начинается с 2,8 млн гривен невыплаченного налога.

2. Заработная плата начислена нардепу как физическому лицу юридическим лицом, а именно управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, которое в данном случае выступило налоговым агентом и должно было уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы.

Напомним, 4 сентября 2020 следователь Государственного бюро расследований вызвал народного депутата Лероса для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №4202000000001591.

Нардеп Гео Лерос заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.
ForUm

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