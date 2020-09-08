Бодрствование — особое состояние человеческого духа, постоянное памятование о христианском призвании, постоянная актуализация евангельских ценностей.

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Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал Патриарх Кирилл верующим в своей воскресной проповеди.

«Мы слышали небольшой отрывок из Первого послания апостола Павла к Коринфянам, где находим такие слова: «Братья, бодрствуйте и будьте тверды в вере» (см. 1 Кор. 16:13). Нужно понимать, для какого места эти слова были сказаны. Коринф был цветущий город в южной части Греции, в ту пору — на востоке Римской империи. Богатый торговый город, исполненный многих искушений и соблазнов, как это всегда бывает в больших городах, славящихся своим экономическим могуществом. Именно к жителям этого города Павел обращает свои слова, точно зная: все то, что окружало жителей Коринфа и первенствующую общину коринфских христиан, работало против их веры, против их новых религиозных убеждений. Вот для того чтобы они не потеряли веру, апостол и призывает их бодрствовать», — сказал Патриарх.

Также он отметил, что бодрствование — это состояние человеческой природы, которое противоположно сну.

«Со словом «бодрствуйте» связан определенный призыв к некой внутренней динамике человеческой личности. Не стойте на одном месте — стояние на одном месте губительно! Бодрствуйте, развивайтесь, причем апостол имеет в виду в первую очередь духовное состояние человеческой личности», — отметил Предстоятель РПЦ.

Он уточнил, что для означает «бодрствовать».

«Это означает никогда не привыкать к своему духовному состоянию. Мы верующие люди, мы знаем, как важна вера в нашей жизни. Однако если мы привыкнем к тому, что мы верующие, и каждое воскресенье в храм ходим, и вроде даже делаем то, что нам следует делать, но при этом потеряем критический взгляд на самих себя, — то отсутствие бодрствования будет означать не пребывание в одном и том же состоянии, не статику, а медленную деградацию человеческой личности в ее главном, духовном измерении. Поэтому слово апостола для нас сегодня актуально не меньше, чем для тогдашних жителей Коринфа», — объясняет Патриарх Кирилл.

«Бодрствование — это действительно особое состояние человеческого духа, это постоянное памятование о своем христианском призвании, это постоянная, как я уже сказал, актуализация евангельских ценностей применительно к нашей конкретной жизни, это то, без чего вера превращается в обрядоверие, в некий благочестивый обычай. Нужно в воскресенье в храм пойти — схожу, хотя, даже находясь в храме, думаю больше о том, что вне храма, а не о том, чем должно быть озабочено сердце христианина, предстоящего пред Господом. Другими словами, призыв апостола Павла, обращенный к коринфянам, а через них — к нам, является и сегодня очень важным. И дай Бог, чтобы сегодняшнее чтение этого апостольского текста помогло нам еще и еще раз осмыслить, что означает быть христианином, и не просто в неких философских категориях, а применительно к каждому из нас и по отношению к той жизни, которой мы живем», — заключил Предстоятель РПЦ.