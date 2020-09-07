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Матч 2 тура Favbet Лиги «Рух» - «Шахтер», запланированный на 12 сентября, не состоится в запланированный срок, сообщила УПЛ.

7 сентября на электронный адрес УПЛ поступило письмо от ФК «Рух» Львов, в котором говорится о том, что по результатам проведения тестирования методом полимерной цепной реакции, у футболистов клуба обнаружены положительные результаты.

В соответствии с п. 19 ст. 9 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд УПЛ сезона 2020/21 годов, дирекция Украинской Премьер-Лиги приняла решение перенести матч 2 тура Favbet Лиги «Рух» - «Шахтер» на 23 сентября 2020 года. Время начала матча будет определено дополнительно.
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