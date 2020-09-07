Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Евросоюза, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом. Дельцы продавали им фальшивые ИD-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. «Липовые» документы стоили в среднем 300-500 евро.

Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов реализации поддельных документов. «Турфирма» действовала примерно 2 года и до введения карантина ежемесячно производила 20-30 фальшивых документов. Сейчас масштабы «бизнеса» несколько упали.

В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях и по месту работы фигурантов обнаружена оргтехника, которая использовалась для подделки документов, копии бланков паспортов, черновая документация, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.

Сейчас организатору и одной из его сообщниц сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам противоправного бизнеса.