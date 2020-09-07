Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед правительством, что даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов до 600 тысяч. гривен, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По финансовой устойчивости ФГВФЛ было констатировано, что для своевременных и полных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков ФГВФЛ вынужден был привлекать кредиты от правительства и Национального банка Украины.

На сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

Во время заседания Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Задолженность Фонда в части, соответствующей начисленным процентам по векселям, будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений, а также за счет средств, которые поступят в Фонд как кредитору по выплаченным им гарантированным суммам вкладчикам.

Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться за счет накопленных избыточных средств Фонда гарантирования вкладов, превышающих сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и составляющим не ниже 2,5% от общего гарантированной суммы вкладов.

Перечисление избытка средств в погашении условных обязательств также не должно привести к ухудшению финансового состояния ФГВФЛ.

Поддержан Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда.

Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Совет по финансовой стабильности одобрил план реструктуризации долгов Фонда с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности Фонда до конца 2021, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике.