Мировая экономика может потерять около 35 триллионов долларов до 2025 года в связи с пандемией коронавируса и ее негативным экономическим влиянием. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на слова профессора Австралийского национального университета Уорвика Маккибина, передает УНИАН.

Эксперт подчеркнул, что даже появление вакцины в достаточном для всего мира количестве не сможет быстро нормализовать ситуацию в мировой экономике.

Другие опрошенные Bloomberg эксперты подчеркнули, что государства в дальнейшем должны продолжить политику фискальной поддержки бизнеса для предотвращения полного коллапса экономики.