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В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданов, сообщает «Украинская правда».

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека», – заявила она.

МВД заявили, что всего 6 сентября зафиксировали 42 протестные акции в различных населенных пунктах республики.

Сообщается, что общее количество участников составило около 31 тысячи человек.

Представитель МВД заявила, что в Минске люди наносили различные надписи на спецтранспорт и провоцировали конфликты с милицией, а в Гродно «радикально настроенные активисты выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин».

«На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни», – отметила она.
ForUm

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