Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков готов будет выполнить указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий», - сказал он.

Разумков подчеркнул, что на данный момент таких оснований нет.

«Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим», - добавил спикер.