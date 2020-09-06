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В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси пройдет Марш единства — акция в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы.

Нынешняя неделя протестов в Беларуси ознаменовалась новой волной насилия и произвола со стороны силовиков по отношению к демонстрантам, журналистам и случайным людям: их задерживали, разгоняли и избивали.

Однако лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что акции протеста в Беларуси не прекратятся.

На 14:00 воскресенья, 6 сентября, белорусские Телеграм-каналы анонсировали начало масштабного Марша единства, который пройдет в Минске и других городах страны.

«Пора показать всему миру, что мы едины с теми, кого задерживают каждый день и кто уже давно сидит в тюрьмах, что мы едины в нашей независимости. Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлем, но все решать будет только сам народ», — говорится в анонсе Марша единства.

Участников акции попросили взять с собой портреты задержанных друзей и близких, плакаты в поддержку студентов, журналистов и католиков, а также белорусских политзаключенных.

Напомним, в Минск начали стягивать военную технику перед Маршем единства.
ForUm

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