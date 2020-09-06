В Минске заметили военную технику перед Маршем единства, который должен состояться сегодня, 6 сентября, в 14:00.

Об этом информирует TUT.BY.

Сообщается, что со стороны Уручья (спальный район Минска) в город въехала колонна БТРов. Также возле вокзала заметили водометы.

По данным Наша Нива, как и во время двух предыдущих маршей, стелу на площади Независимости силовики отгородили колючей проволокой.

Белорусские СМИ сообщают, что МВД страны перекроет проспекты в Минске во время демонстрации, поскольку там предупреждали о мерах по «предотвращению незаконных действий протестующих для соблюдения общественного порядка». Подземные переходы, ведущие к площади Независимости, уже перекрыли.