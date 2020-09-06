За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего в украинской армии болеют 638 человек.

Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, на лечении в учреждениях здравоохранения находится шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек. У них наблюдается легкое течение заболевания.

Выздоровели за все время пандемии 1303 человека, летальных исходов — 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 662 человека.