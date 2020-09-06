В аэропорту Львова десятерых граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, поскольку Государственная пограничная служба считает детьми людей только до 18 лет.

Об этом сообщает Европейская правда.

Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила в Facebook, что прибывшие пассажиры не могут выйти из аэропорта с 17:30 субботы, 5 сентября.

Она подчеркнула, что все они имеют законные основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины, ссылаясь на постановление Кабмина от 27 августа.

«Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-гражданам Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет», — написала Мария.

Она также отметила, что пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинское страхование и тому подобное.

Стоит отметить, что в постановлении правительства указано, что в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, «которые являются родителями или детьми гражданина Украины». Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.