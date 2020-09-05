За прошедшие сутки, 4 сентября, коронавирус подтвердили у 315 жителей Киева. Заболели, в том числе, и 7 медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 57, в Дарницком — 55 и в Оболонском районе — 39 случаев.

Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет; 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет; 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы попали 42 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 97 человек. Четыре человека умерли от болезни.

Всего за период пандемии болезнь преодолели 4713 киевлян, в то же время коронавирус унес жизни 234 жителей столицы.

Сейчас в Киеве уже 14 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19.