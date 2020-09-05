За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2836 человек, зафиксировано 50 летальных случаев, 1036 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 5 сентября.
В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Предыдущее рекордное значение было установлено 4 сентября, тогда заболели 2723 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, летальных исходов — 2811.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 4324 случая;
Волынская область — 5791 случай;
Днепропетровская область — 2625 случаев;
Донецкая область — 1591 случай;
Житомирская область — 3622 случая;
Закарпатская область — 7988 случаев;
Запорожская область — 1848 случаев;
Ивано-Франковская область — 10011 случаев;
Кировоградская область — 846 случаев;
Киев — 14792 случая;
Киевская область — 6105 случаев;
Львовская область — 15507 случаев;
Луганская область — 415 случаев;
Николаевская область — 1504 случая;
Одесская область — 8260 случаев;
Полтавская область — 916 случаев;
Ровенская область — 9634 случая;
Сумская область — 1769 случаев;
Тернопольская область — 7067 случаев;
Харьковская область — 10692 случая;
Херсонская область — 464 случая;
Хмельницкая область — 2979 случаев;
Черновицкая область — 10958 случаев;
Черкасская область — 1849 случаев;
Черниговская область — 2230 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в системе здравоохранения не хватает почти 25 тысяч медработников.
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