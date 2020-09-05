За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2836 человек, зафиксировано 50 летальных случаев, 1036 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 5 сентября.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Предыдущее рекордное значение было установлено 4 сентября, тогда заболели 2723 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, летальных исходов — 2811.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 4324 случая;

Волынская область — 5791 случай;

Днепропетровская область — 2625 случаев;

Донецкая область — 1591 случай;

Житомирская область — 3622 случая;

Закарпатская область — 7988 случаев;

Запорожская область — 1848 случаев;

Ивано-Франковская область — 10011 случаев;

Кировоградская область — 846 случаев;

Киев — 14792 случая;

Киевская область — 6105 случаев;

Львовская область — 15507 случаев;

Луганская область — 415 случаев;

Николаевская область — 1504 случая;

Одесская область — 8260 случаев;

Полтавская область — 916 случаев;

Ровенская область — 9634 случая;

Сумская область — 1769 случаев;

Тернопольская область — 7067 случаев;

Харьковская область — 10692 случая;

Херсонская область — 464 случая;

Хмельницкая область — 2979 случаев;

Черновицкая область — 10958 случаев;

Черкасская область — 1849 случаев;

Черниговская область — 2230 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в системе здравоохранения не хватает почти 25 тысяч медработников.