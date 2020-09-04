также в разделеОбщество
Шмыгаль: Кабмин не нарушал права людей, вводя карантин 5
Швейцария ввела карантин для туристов из Украины 8
Суд арестовал президента банка «Аркада» 8
На выходных в Украине потеплеет 8
СБУ сообщила о подозрении священнику, допрашивавшего украинских пленных 15
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет 17
СМИ: Следы «Новичка» нашли на коже и в крови Навального 15
КИУ: Для противодействия коронавирусу на выборы дополнительно нужно 200 млн 10
В Украине не хватает 25 тысяч медиков 11
СБУ разоблачила коррупционную схему на львовской таможне 11
ГБР вызывает Лероса на допрос 11
Для украинцев открыты 48 стран 14
Глава ОГА назвал причину лесных пожаров на Харьковщине 23
Филарет заразился коронавирусом 29
Суд отобрал кандидатов в присяжные по делу Шеремета 15
Рада решила урегулировать использование электросамокатов и гироскутеров 47
В Кривом Роге вторые сутки под землей остаются 29 шахтеров 28
Боевики разблокировали КПВВ «Новотроицкое», но людей почти не пропускают 35

Действующий глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания устал и больше не будет бороться за кресло главы НСТУ. Переизбрание главы Суспильного запланировано на май 2021 года. Об этом он заявил в интервью информагентству «Единство», сообщает hromadske.

На вопрос, поборется ли он еще за кресло главы, тот ответил: «Нет, кто сказал? Я не буду. Вы молодые, пришло ваше время. Я — всё».

Аласания объяснил это тем, что не понимает, как работают действующие медиа, и не видит смысла в их существовании. Хотя добавляет, что этот смысл найдется, но не в его время.

Другая причина: глава Суспильного не знает, «чем кормить 2 млрд подписчиков TikTok». Говорит, что такой контент он делать не умеет и не хочет.

Помимо прочего, Аласания отметил, что уже устал возглавлять Суспильное за эти 7 лет. Добавляет, что будет баллотироваться исключительно в том случае, если на смену ему никого не будет, но это «один шанс из ста, и то возможно».

С 10 апреля 2017 года. До этого Аласания с 25 марта 2014 года по 1 ноября 2016 года был генеральным директором Национальной телекомпании Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
0
Теги