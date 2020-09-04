Действующий глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания устал и больше не будет бороться за кресло главы НСТУ. Переизбрание главы Суспильного запланировано на май 2021 года. Об этом он заявил в интервью информагентству «Единство», сообщает hromadske.

На вопрос, поборется ли он еще за кресло главы, тот ответил: «Нет, кто сказал? Я не буду. Вы молодые, пришло ваше время. Я — всё».

Аласания объяснил это тем, что не понимает, как работают действующие медиа, и не видит смысла в их существовании. Хотя добавляет, что этот смысл найдется, но не в его время.

Другая причина: глава Суспильного не знает, «чем кормить 2 млрд подписчиков TikTok». Говорит, что такой контент он делать не умеет и не хочет.

Помимо прочего, Аласания отметил, что уже устал возглавлять Суспильное за эти 7 лет. Добавляет, что будет баллотироваться исключительно в том случае, если на смену ему никого не будет, но это «один шанс из ста, и то возможно».

С 10 апреля 2017 года. До этого Аласания с 25 марта 2014 года по 1 ноября 2016 года был генеральным директором Национальной телекомпании Украины.