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В Окружной административный суд города Киева поступил иск Зураб Аласания к Службе безопасности Украины.

Истец просит суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ, которым был отменен его допуск к государственной тайне, сообщила пресс-служба суда.

По мнению Аласании, выводы СБУ об отмене его допуска к гостайне были преждевременными и вынесенными без полного и объективного исследования фактов.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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