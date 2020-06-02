В Окружной административный суд города Киева поступил иск Зураб Аласания к Службе безопасности Украины.
Истец просит суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ, которым был отменен его допуск к государственной тайне, сообщила пресс-служба суда.
По мнению Аласании, выводы СБУ об отмене его допуска к гостайне были преждевременными и вынесенными без полного и объективного исследования фактов.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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